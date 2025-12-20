Переговорщики Украины и США договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Умеров отметил, что по итогам встречи проинформировал президента Украины.

"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – написал он.

Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу сказал, что США "достигли значительного прогресса" в переговорах по Украине, но предупредил, что "впереди еще долгий путь".

Сообщалось, что представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.