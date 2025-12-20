Сибіга нагадав Орбану про союз Угорщини з нацистами у Другій світовій війні

Глава МЗС Андрій Сибіга відповів угорському прем'єру Віктору Орбану, який висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Міністр відреагував у соцмережі Х, поширивши відповідну новину "Європейської правди".

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", – сказав Орбан.

"Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", – написав на це Сибіга.

Міністр натякнув Орбану на епізод, коли під час Другої світової війни, коли Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, де зазнала значних втрат, особливо після поразки під Сталінградом, що призвело до окупації країни Німеччиною у 1944 році та подальших боїв з Червоною армією, що завершилися звільненням Угорщини у 1945 році.

Варто зазначити, що угорський регент Міклош Хорті, усвідомлюючи поразку Німеччини, розпочав таємні переговори з Великою Британією, намагаючись вивести Угорщину з війни. Але коли у 1944 році Хорті спробував здійснити вихід з війни, німецькі війська окупували Угорщину.

Раніше премʼєр Угорщини назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.