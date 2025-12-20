Сибига напомнил Орбану о союзе Венгрии с нацистами во Второй мировой войне

Глава МИД Андрей Сибига ответил венгерскому премьеру Виктору Орбану, который выразил сомнение в том, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Министр отреагировал в соцсети Х, распространив соответствующую новость "Европейской правды".

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", – сказал Орбан.

"Так же непонятно, как это было для венгерского руководства в 1939 году", – написал на это Сибига.

Министр намекнул Орбану на эпизод, когда во время Второй мировой войны, когда Венгрия была союзницей нацистов. Венгрия присоединилась к пакту стран Оси в 1940 году, участвовала во вторжении в Югославию и воевала против СССР на Восточном фронте, где понесла значительные потери, особенно после поражения под Сталинградом, что привело к оккупации страны Германией в 1944 году и дальнейших боев с Красной армией, завершившихся освобождением Венгрии в 1945 году.

Стоит отметить, что венгерский регент Миклош Хорти, осознавая поражение Германии, начал тайные переговоры с Великобританией, пытаясь вывести Венгрию из войны. Но когда в 1944 году Хорти попытался осуществить выход из войны, немецкие войска оккупировали Венгрию.

Ранее премьер Венгрии назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами".

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.