В США анонсировали дальнейшие удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Американские военные готовят дальнейшие удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии после операции в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Американские военные нанесли в пятницу масштабные удары по десяткам объектов "Исламского государства" в Сирии в ответ на атаку на американский персонал.

По словам американского чиновника, который говорил с журналистами на условиях анонимности, целью операции было нанести удары по местам, где ИГИЛ пытается возродиться, уничтожить эти силы и их базы в широком масштабе.

Американские военные использовали самолеты A-10, F-16, вертолеты Apache и HIMARS, а иорданские F-16 также оказывали поддержку, сказал чиновник.

По словам двух чиновников США, "удары будут продолжаться несколько недель или до месяца".

Двое солдат армии США и гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в сирийском городе Пальмира, еще трое американских солдат были ранены во время нападения.

Напомним, в начале декабря исполнился год со дня свержения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада. После этого страны Запада начали восстанавливать контакты с Сирией, озвучивая также свои ожидания от политики новой власти для налаживания отношений.

В ноябре США сняли санкции с нынешнего президента Сирии Ахмада аль-Шараа и главы МВД. Об отмене санкций в отношении них объявила также Великобритания.