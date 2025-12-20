Зеленский о первой встрече с Навроцким: "очень позитивный сигнал"

Президент Владимир Зеленский назвал хорошей первую двустороннюю встречу с польским визави Каролем Навроцким, сказав, что она закладывает основу для доверия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Зеленский сказал, что пока речь не идет об интенсивности контактов с новым президентом Польши, поскольку они провели только первый разговор.

"Хотя я считаю, что это очень позитивный сигнал. Безусловно, интенсивность в отношениях с Польшей для нас важна. Мы дружные соседи. Но главное, на мой взгляд, – качество и взаимопонимание. Я считаю, что мы такой первый шаг с президентом, новым президентом Польши – мы это сделали", – добавил он.

Президент сказал, что его разговор с Навроцким был "хороший, и предметный, и откровенный, открытый".

"Это, на мой взгляд, самое важное. Все основано, в конце концов, на доверии. Я считаю, что начат этот путь", – добавил Зеленский.

Также глава государства напомнил о встречах с премьер-министром Польши Дональдом Туском и спикерами польского парламента в рамках своего визита в Варшаву.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу находился с визитом в Варшаве. Утром он встретился с президентом Польши Каролем Навроцким, с которым обсудил вопросы безопасности, экономики, а также исторические вопросы.

Во второй половине дня президент Украины также встретился с маршалком Сейма Влодзимежем Чажастым, маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блоньской и премьер-министром Дональдом Туском.