Зеленский прокомментировал призыв Макрона возобновить взаимодействие ЕС и России

Президент Владимир Зеленский сказал, что считает важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского лидера возобновить взаимодействие с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Зеленский сказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон действительно поднимал вопрос о дальнейших действиях в случае, если США не удастся "остановить Россию".

"Я ему сказал и еще раз это повторяю откровенно: надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", – добавил он.

По мнению главы государства, в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате. Но нужно еще побороться".

В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".