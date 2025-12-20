Свириденко: Португалия направит 600 тысяч евро на поддержку энергетики Украины

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время визита в Киев в субботу объявил о выделении 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на X.

Свириденко сообщила, что провела встречу с португальским премьером, во время которой поблагодарила за помощь Украине с начала полномасштабного вторжения и за прием украинских беженцев.

"Обсудили с премьер-министром оборонные инициативы Build in Ukraine и Build with Ukraine, где наши страны имеют значительный потенциал для развития сотрудничества, в частности в сфере совместного производства дронов", – рассказала она.

Также, по словам главы правительства, премьер-министр Португалии объявил о "первом взносе в Энергетический фонд поддержки Украины в размере 600 тысяч евро".

"Мы высоко ценим этот шаг наших партнеров", – добавила Свириденко.

Стороны также договорились проработать вопрос заключения межправительственного соглашения, которое будет способствовать привлечению португальского бизнеса и инвестиций на украинский рынок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу в Киеве подписали соглашение о партнерстве в производстве морских дронов.

Соглашение было подписано во время первого визита премьера Португалии в Украину.