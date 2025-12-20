У Молдові розповіли про роботу КПП на кордоні з Україною після ударів РФ по Одещині

Два контрольно-пропускні пункти на кордоні Молдови з Україною працюють в особливому режимі після атаки російських безпілотників по півдню Одеської області 18 і 19 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як повідомила Прикордонна поліція Молдови, виїзд з Молдови через КПП "Тудора" в напрямку Білгород-Дністровського на Одещині дозволений всім без обмежень. Водночас виїжджати в бік Одеси можуть тільки громадяни України та транспорт вагою до 7 тонн.

Молдовська Прикордонна поліція рекомендувала громадянам утриматися від поїздок у напрямку Одеси.

У відомстві підкреслили, що виїхати з Молдови через КПП "Паланка – Маяки-Удобне" можуть тільки громадяни України. Ще одна умова для виїзду – транспорт повинен важити не більше 7 тонн. У бік Білгород-Дністровського виїзд не обмежений.

Нагадаємо, 19 грудня по мосту поблизу молдовсько-українського кордону вдарив російський дрон, рух транспорту призупинили. Дрони атакували міст і 18 грудня, і це призвело до його перекриття.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 грудня 2025 року призупиняли роботу прикордонного пункту пропуску "Джурджулешти-Рені" на кордоні з Молдовою.