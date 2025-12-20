В Молдове рассказали о работе КПП на границе с Украиной после ударов РФ по Одесской области

Два контрольно-пропускных пункта на границе Молдовы с Украиной работают в особом режиме после атаки российских беспилотников по югу Одесской области 18 и 19 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщила Пограничная полиция Молдовы, выезд из Молдовы через КПП "Тудора" в направлении Белгород-Днестровского в Одесской области разрешен всем без ограничений. В то же время выезжать в сторону Одессы могут только граждане Украины и транспорт весом до 7 тонн.

Молдавская Пограничная полиция рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в направлении Одессы.

В ведомстве подчеркнули, что выехать из Молдовы через КПП "Паланка – Маяки-Удобное" могут только граждане Украины. Еще одно условие для выезда – транспорт должен весить не более 7 тонн. В сторону Белгород-Днестровского выезд не ограничен.

Напомним, 19 декабря по мосту вблизи молдавско-украинской границы ударил российский дрон, движение транспорта приостановили. Дроны атаковали мост и 18 декабря, и это привело к его перекрытию.

Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря 2025 года приостанавливали работу пограничного пункта пропуска "Джурджулешты-Рени" на границе с Молдовой.