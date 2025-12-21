В Кремле прокомментировали заявление Макрона о возможности диалога с Путиным

В Кремле заявили, что правитель России Владимир Путин готов к диалогу с французским президентом Эмманюэлем Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости".

Песков прокомментировал заявление Макрона о том, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

"Он (Макрон. – Ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть взаимная политическая воля, то это можно только положительно оценить", – сказал Песков.

Французский президент высказался за то, чтобы найти способы для европейцев "снова вступить в диалог с Россией – в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

Президент Владимир Зеленский сказал, что считает важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского лидера возобновить взаимодействие с Россией.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".