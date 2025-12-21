Зеленський розповів прем’єру Норвегії про "конструктив" на переговорах зі США

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів про останню дипломатичну роботу цими днями та зазначив, що рух тут йде "достатньо оперативно".

"Наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально", – написав Зеленський.

Він додав, що, на жаль, справжні сигнали від Росії надходять тільки негативні – у вигляді штурмів на фронті, російських воєнних злочинів та ударів по українській інфраструктурі.

Президент також поділився, що після роботи в Америці української дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами.

Зеленський подякував Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після російських ударів – зокрема, в енергетичній сфері.

Нагадаємо, помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту "мирного плану" не сприяють досягненню довгострокового миру.

Зеленський повідомив 20 грудня, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.