Зеленский рассказал премьеру Норвегии о "конструктивном" подходе на переговорах с США

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьёре.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал о последней дипломатической работе в эти дни и отметил, что движение здесь идет "достаточно оперативно".

"Наша команда во Флориде работала с американской стороной. Были также приглашены европейские представители. Важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально", – написал Зеленский.

Он добавил, что, к сожалению, настоящие сигналы от России поступают только негативные – в виде штурмов на фронте, российских военных преступлений и ударов по украинской инфраструктуре.

Президент также поделился, что после работы в Америке украинской дипломатической команде стоит будет провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами.

Зеленский поблагодарил Норвегию за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после российских ударов – в частности, в энергетической сфере.

Напомним, помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил, что предложенные Европой и Украиной изменения в американский проект "мирного плана" не способствуют достижению долгосрочного мира.

Зеленский сообщил 20 декабря, что Соединенные Штаты предложили провести "мирные переговоры" совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.