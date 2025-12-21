Генсек НАТО вважає, що молодь у Європі візьме до рук зброю, якщо "справи стануть серйозними"

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на протести молоді у Німеччині проти реформи військової служби.

Про це він говорив у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти звернули увагу Рютте на те, що у Німеччині молодь протестує проти призову, та поцікавились, як мотивувати молоде покоління боротися за свою країну.

"Існує багато дискусій з цього приводу. Але коли я дивлюся на Німеччину – а також на мою власну країну, Нідерланди – я бачу явну більшість, яка розуміє загрозу та необхідність захищати свою країну", – відповів Рютте.

"Я не сумніваюся: коли справи стануть серйозними, молодь буде готова взяти до рук зброю. У Путіна 140 мільйонів жителів. Країни НАТО разом мають близько одного мільярда. З усіх боків ми зараз сильніші за Росію", – додав він.

19 грудня німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби.

Закон має на меті збільшити чисельність військ Бундесверу з нинішніх приблизно 184 тисяч солдатів до 255–270 тисяч до 2035 року.

Партії керівної коаліції досягли компромісу щодо нової моделі військової служби у листопаді.





