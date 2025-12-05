У Німеччині школярі вийшли на протести проти реформи військової служби

У п'ятницю школярі по всій Німеччині пропустили уроки, щоб вийти на вулиці та висловити протест проти реформи військової служби, яка наразі не є обов'язковою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Протести проходять у близько 90 містах по всій Німеччині. За даними берлінської поліції, вранці близько 800 осіб зібралися на демонстрацію, а до кінця дня в столиці Німеччини очікується кілька тисяч людей.

„Ausbildungsplätze statt Kriegseinsätze"

Schulstreik gegen Wehrpflicht im Berlin pic.twitter.com/cmgyXaepET – Raphaël Schmeller (@raph_schmeller) December 5, 2025

За протестом стоїть ініціатива Schulstreik gegen Wehrpflicht ("Шкільний страйк проти призову"). На сайті ініціативи йдеться: "Політики (та) Бундесвер... сперечаються, як ми повинні відновити призов. Але ніхто не розмовляє з нами. Ніхто не питає нас, чого ми хочемо".

Мартін, учень середньої школи з міста із землі Бранденбург, був серед учнів, які прогуляли школу, щоб висловити свій протест.

"Навіщо вирішувати війни за допомогою озброєння? Це просто повторення того, що сталося перед Першою і Другою світовими війнами", – сказав 16-річний хлопець в інтерв'ю виданню в центрі Берліна.

За його словами, він думав, як обійти призов, наприклад, звернувшись до психолога або заявивши про хворобу. "Чому я повинен робити те, що мені кажуть старі люди? Я б активно займався тренуваннями, які не допоможуть мені в житті, крім як навчитися вбивати людей", – заявив Мартін.

17-річний учень середньої школи Нільс стверджував, що він не має нічого проти того, щоб його однолітки вступали до збройних сил, але обов'язковий характер закону спонукав його взяти участь у демонстрації.

У четвер міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до школярів у відеозверненні в Instagram.

"Кожен може протестувати за і проти всього. Свобода вираження поглядів – одне з головних досягнень нашої демократії. Весь наш спосіб життя – це дар, але дар, який ми маємо захищати щодня. Якщо ви хочете жити так само і в майбутньому, то ви повинні бути готові за це боротися", – зазначив Пісторіус.

"Ні демократія, ні держава не можуть захистити себе самі. Це повинні робити люди, так само як вони робили це в минулому", – додав міністр.

У п'ятницю німецький парламент схвалив законодавчу зміну, яка зобов'язує всіх 18-річних чоловіків заповнювати анкету про свою фізичну підготовку та готовність служити в армії. Для жінок анкета залишатиметься добровільною.

В рамках реформи коаліція також погодилася відновити обов'язкові медичні огляди для чоловіків, народжених з 2008 року.

Якщо військо не досягне своїх цілей щодо набору добровольців, частина тих, хто пройшов обстеження, може бути призвана після окремого голосування в Бундестазі.

Партії керівної коаліції досягли компромісу щодо нової моделі військової служби у листопаді.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.