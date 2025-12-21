Генсек НАТО считает, что молодежь в Европе возьмет в руки оружие, если "дела станут серьезными"

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на протесты молодежи в Германии против реформы военной службы.

Об этом он говорил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Журналисты обратили внимание Рютте на то, что в Германии молодежь протестует против призыва, и поинтересовались, как мотивировать молодое поколение бороться за свою страну.

"Существует много дискуссий по этому поводу. Но когда я смотрю на Германию – а также на мою собственную страну, Нидерланды – я вижу явное большинство, которое понимает угрозу и необходимость защищать свою страну", – ответил Рютте.

"Я не сомневаюсь: когда дела станут серьезными, молодежь будет готова взять в руки оружие. У Путина 140 миллионов жителей. Страны НАТО вместе имеют около одного миллиарда. Со всех сторон мы сейчас сильнее России", – добавил он.

19 декабря немецкий парламент окончательно утвердил реформу военной службы.

Закон направлен на увеличение численности войск Бундесвера с нынешних примерно 184 тысяч солдат до 255–270 тысяч к 2035 году.

Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.