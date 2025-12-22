Трамп і Стармер обговорили зусилля з припинення війни РФ проти України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом у неділю, 21 грудня, серед тем обговорень – війна РФ проти України.

Про це повідомили в офісі британського прем'єра, передає "Європейська правда".

Зазначається, що два лідери розпочали розмову з обговорення війни в Україні.

"Прем'єр-міністр поінформував про роботу "коаліції рішучих" з підтримки будь-якої мирної угоди та забезпечення справедливого і тривалого припинення воєнних дій", – йдеться у повідомленні.

Також Стармер і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Газі.

Прем'єр-міністр також поінформував про призначення нового посла Великої Британії в США Крістіана Тернера. Прем'єр-міністр додав, що це призначення сприятиме подальшому поглибленню відносин між двома країнами.

Нагадаємо, спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, що тривали протягом останніх трьох днів у Флориді з метою припинення війни Росії в Україні, були зосереджені на узгодженні позицій, і були продуктивними.