Трамп и Стармер обсудили усилия по прекращению войны РФ против Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 21 декабря, среди тем обсуждений – война РФ против Украины.

Об этом сообщили в офисе британского премьера, передает "Европейская правда".

Отмечается, что два лидера начали разговор с обсуждения войны в Украине.

"Премьер-министр проинформировал о работе "коалиции решительных" по поддержке любого мирного соглашения и обеспечению справедливого и длительного прекращения военных действий", – говорится в сообщении.

Также Стармер и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Газе.

Премьер-министр также проинформировал о назначении нового посла Великобритании в США Кристиана Тернера. Премьер-министр добавил, что это назначение будет способствовать дальнейшему углублению отношений между двумя странами.

Напомним, специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины, которые продолжались в течение последних трех дней во Флориде с целью прекращения войны России в Украине, были сосредоточены на согласовании позиций и были продуктивными.