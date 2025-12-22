Президент Чехії зустрінеться з одіозним кандидатом на посаду міністра з питань довкілля

Президент Чехії Петр Павел прийме в понеділок у Празькому граді почесного президента партії "Автомобілісти", одіозного політика Філіпа Турека, щоб обговорити його можливе призначення на посаду міністра охорони довкілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Партія "Автомобілісти" продовжує наполягати на призначенні Турека на цю посаду, яку наразі тимчасово обіймає міністр закордонних справ і голова партії Петр Мачінка.

Павел призначив новий коаліційний уряд у складі партій ANO, SPD і "Автомобілістів" минулого тижня.

Перед цим він зустрівся з усіма кандидатами на міністерські посади, крім Турека, який не зміг бути присутнім через стан здоров'я.

Президент неодноразово заявляв, що має застереження щодо призначення Турека, посилаючись на побоювання щодо його поваги до верховенства права.

Раніше у Чехії пройшли протести проти призначення представника "Автомобілістів" міністром з питань довкілля.

Нагадаємо, Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

