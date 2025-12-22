Президент Чехии встретится с одиозным кандидатом на пост министра по вопросам окружающей среды

Президент Чехии Петр Павел примет в понедельник в Пражском граде почетного президента партии "Автомобилисты", одиозного политика Филиппа Турека, чтобы обсудить его возможное назначение на пост министра охраны окружающей среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Партия "Автомобилисты" продолжает настаивать на назначении Турека на эту должность, которую сейчас временно занимает министр иностранных дел и председатель партии Петр Мачинка.

Павел назначил новое коалиционное правительство в составе партий ANO, SPD и "Автомобилистов" на прошлой неделе.

Перед этим он встретился со всеми кандидатами на министерские должности, кроме Турека, который не смог присутствовать из-за состояния здоровья.

Президент неоднократно заявлял, что имеет оговорки по поводу назначения Турека, ссылаясь на опасения относительно его уважения к верховенству права.

Ранее в Чехии прошли протесты против назначения представителя "Автомобилистов" министром по вопросам окружающей среды.

Напомним, Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

