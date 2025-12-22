Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро

Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках механізму Ukraine Facility.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну від 22 грудня, передає "Європейська правда".

"До державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту", – йдеться у повідомленні.

Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

"Підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Поточна шоста виплата підтримки ЄС слідує за нещодавньою п'ятою виплатою 5 листопада 2025 року.

В уряді раніше запевнили, що зможуть отримати від ЄС усі гроші за реформи в рамках Ukraine Facility.

Детально про те, як працює Ukraine Facility, читайте у статті "Ціна не зроблених реформ".