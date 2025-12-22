Ukraine Facility: Украина получила от ЕС 2,3 млрд евро

Украина получила около 2,3 млрд евро финансирования от Евросоюза после того, как Совет ЕС принял решение о выделении шестого транша в рамках механизма Ukraine Facility.

Об этом говорится в сообщении Минфина от 22 декабря, передает "Европейская правда".

"В государственный бюджет Украины поступило 2,3 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство Украины привлекло 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта", – говорится в сообщении.

Это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

"Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в Европейском Союзе", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Текущая шестая выплата поддержки ЕС следует за недавней пятой выплатой 5 ноября 2025 года.

В правительстве ранее заверили, что смогут получить от ЕС все деньги за реформы в рамках Ukraine Facility.

Подробно о том, как работает Ukraine Facility, читайте в статье "Цена несделанных реформ".