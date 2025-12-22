Финляндия планирует ввести экзамен на гражданство

МВД Финляндии сообщило о планах введения экзамена на финское гражданство.

Об этом 22 декабря сообщается на сайте Министерства внутренних дел Финляндии, передает "Европейская правда".

Экзамен на гражданство призван оценить знания функционирования и основных принципов финского общества, а также прав и обязанностей человека.

Достаточные социальные знания могут быть подтверждены успешной сдачей вступительного экзамена в университет на одном из госязыков. Лица, получившие высшее образование на финском или шведском языке, освобождаются от сдачи экзамена на гражданство.

"Условия получения гражданства уже были ужесточены. Введение экзамена на гражданство еще больше укрепляет подход, согласно которому для получения гражданства необходимо доказать успешную интеграцию в финское общество и знание его ценностей", – прокомментировала нововведение министр внутренних дел Мари Рантанен.

За организацию экзамена будет отвечать миграционная служба Migri. Он будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.

Комментарии к законопроекту принимаются до февраля.

МВД планирует ввести экзамен на гражданство в начале 2027 года.

Стоит обратить внимание, что проблема миграции стала одной из доминирующих вопросов для населения некоторых стран ЕС, в частности Франции, Германии, Великобритании. В частности недавно нижняя палата федерального парламента Германии отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.

А Британия больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.