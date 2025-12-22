У Франції – масові проблеми з доступом до сайтів банків та поштового оператора

У Франції напередодні Різдва численні користувачі соцмереж повідомили про труднощі з доступом до сайтів та додатків банківських установ – також з аналогічними проблемами зіштовхнувся національний поштовий оператор Франції La Pose.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Банківські установи Crédit coopératif, La Banque postale, Caisse d’épargne та Banque populaire постраждали через "інцидент", масштаби та причини якого залишаються невідомими. Користувачі повідомляли про проблеми з доступом до їхніх сайтів та онлайн-сервісів.

"З самого ранку інцидент впливає на доступ до вашого онлайн-банкінгу та мобільного додатку. Наразі він вирішується, наші команди докладають усіх зусиль, щоб швидко відновити сервіс", – повідомили у La Banque postale у понеділок вранці в соцмережі X.

"Інцидент наразі ускладнює доступ до вашого клієнтського кабінету в інтернеті", – повідомив у своєму додатку Caisse d’épargne.

Крім того, онлайн-сервіси La Poste стали недоступними через кібератаку, повідомила компанія у понеділок. Це спричинило перебої у доставці посилок і пошти.

Ці проблеми виникли на тлі того, що La Banque postale вже постраждав від кіберінциденту у суботу, 20 грудня. Тоді кілька годин був заблокований доступ до мобільного додатку та сайту групи, хоча онлайн-платежі та оплати карткою залишалися доступними.

