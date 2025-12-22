Во Франции накануне Рождества многочисленные пользователи соцсетей сообщили о трудностях с доступом к сайтам и приложениям банковских учреждений – с аналогичными проблемами столкнулся и национальный почтовый оператор Франции La Pose.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Банковские учреждения Crédit coopératif, La Banque postale, Caisse d'épargne и Banque populaire пострадали из-за "инцидента", масштабы и причины которого остаются неизвестными. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к их сайтам и онлайн-сервисам.

"С самого утра инцидент влияет на доступ к вашему онлайн-банкингу и мобильному приложению. Сейчас он решается, наши команды прилагают все усилия, чтобы быстро восстановить сервис", – сообщили в La Banque postale в понедельник утром в соцсети X.

"Инцидент пока затрудняет доступ к вашему клиентскому кабинету в интернете", – сообщил в своем приложении Caisse d'épargne.

Кроме того, онлайн-сервисы La Poste стали недоступными из-за кибератаки, сообщила компания в понедельник. Это повлекло перебои в доставке посылок и почты.

Эти проблемы возникли на фоне того, что La Banque postale уже пострадал от киберинцидента в субботу, 20 декабря. Тогда несколько часов был заблокирован доступ к мобильному приложению и сайту группы, хотя онлайн-платежи и оплаты картой оставались доступными.

В середине декабря сообщалось, что электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел стали объектом кибератаки.

В пятницу, 19 декабря, один из крупнейших и старейших девелоперов на польском рынке подвергся кибератаке.