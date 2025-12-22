ЄС не брав участі у перемовинах у Маямі, але продовжить мирні зусилля

Представники Європейського Союзу не брали участі у мирних перемовинах, які відбувалися протягом останніх трьох днів у Маямі (Флорида, США), але ЄС продовжить активно долучатися до мирних ініціатив.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл під час спілкування з журналістами у Брюсселі 22 грудня.

"Я отримав підтвердження, що представники ЄС не брали участі у перемовинах у Маямі", – повідомив "ЄвроПравді" Гілл.

Своєю чергою речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні додав, що "ми як ЄС та наші держави-члени продовжимо брати активну участь у мирних зусиллях відповідно до нашої мети – сприяти миру, як це закріплено в наших Договорах".

Речник Єврокомісії також вкотре закликав Росію "погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню… та долучитися до змістовних переговорів задля справедливого та тривалого миру."

"Ми будемо залишатися в координації з державами-членами щодо їхніх двосторонніх контактів з цією метою. І я нагадаю тут про фокус, який ми маємо в нашому плані, а саме про два пункти: підтримка України та тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів", – резюмував Ануар Ель-Ануні.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.

21 грудня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, були продуктивними.