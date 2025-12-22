ЕС не участвовал в переговорах в Майами, но продолжит мирные усилия

Представители Европейского Союза не участвовали в мирных переговорах, которые происходили в течение последних трех дней в Майами (Флорида, США), но ЕС продолжит активно участвовать в мирных инициативах.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл во время общения с журналистами в Брюсселе 22 декабря.

"Я получил подтверждение, что представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами", – сообщил "ЕвроПравде" Хилл.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни добавил, что "мы как ЕС и наши государства-члены продолжим активно участвовать в мирных усилиях в соответствии с нашей целью – способствовать миру, как это закреплено в наших договорах".

Представитель Еврокомиссии также в очередной раз призвал Россию "согласиться на полное, безусловное и немедленное прекращение огня... и присоединиться к содержательным переговорам для справедливого и длительного мира."

"Мы будем оставаться в координации с государствами-членами относительно их двусторонних контактов с этой целью. И я напомню здесь о фокусе, который есть в нашем плане, а именно о двух пунктах: поддержка Украины и давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", – резюмировал Ануар Эль-Ануни.

Как сообщала "Европейская правда", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.

21 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины, были продуктивными.