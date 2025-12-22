У Швейцарії підтвердили затримання трьох своїх громадян імміграційною службою США

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії у понеділок повідомив, що йому відомо про три випадки затримання громадян Швейцарії агентством США з імміграції та митного контролю (ICE).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

У швейцарському МЗС підтвердили повідомлення ЗМІ про затримання трьох швейцарців у США, але з міркувань безпеки не надали інформацію про час арештів та тривалість затримання.

Відомо, що арешти були пов'язані з перевищенням терміну перебування: швейцарці фактично пробули в США довше, ніж дозволяла їхня авторизація ESTA (Електронна система авторизації подорожей) або віза.

З авторизацією ESTA громадяни Швейцарії та 41 іншої країни можуть в'їжджати до США і перебувати там до 90 днів без візи. Залишатися в країні після закінчення терміну дії цих дозволів може мати серйозні наслідки, включно з депортацією. Тим, хто перевищує 90-денний термін, також назавжди забороняється подорожувати без візи.

Наразі влада США посилює контроль за в'їздом та імміграцією.

Згідно з повідомленнями, серед іншого, на розгляді перебуває пропозиція змусити туристів надавати прикордонникам доступ до своїх публікацій у соціальних мережах за останні п'ять років.

