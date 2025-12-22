В Швейцарии подтвердили задержание трех своих граждан иммиграционной службой США

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в понедельник сообщил, что ему известно о трех случаях задержания граждан Швейцарии Агентством США по иммиграции и таможенному контролю (ICE).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В швейцарском МИД подтвердили сообщения СМИ о задержании трех швейцарцев в США, но из соображений безопасности не предоставили информацию о времени арестов и продолжительности задержания.

Известно, что аресты были связаны с превышением срока пребывания: швейцарцы фактически пробыли в США дольше, чем позволяла их авторизация ESTA (Электронная система авторизации путешествий) или виза.

С авторизацией ESTA граждане Швейцарии и 41 другой страны могут въезжать в США и находиться там до 90 дней без визы. Оставаться в стране после истечения срока действия этих разрешений может иметь серьезные последствия, включая депортацию. Тем, кто превышает 90-дневный срок, также навсегда запрещается путешествовать без визы.

В настоящее время власти США усиливают контроль за въездом и иммиграцией.

Согласно сообщениям, среди прочего, на рассмотрении находится предложение заставить туристов предоставлять пограничникам доступ к своим публикациям в социальных сетях за последние пять лет.

