NBC розповіло про непублічне суперництво Віткоффа та Рубіо щодо України

Між державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом склалась непублічна конкуренція в контексті просування "мирних переговорів" щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі NBC News, який ґрунтується на спілкуванні з понад десятком чинних і колишніх посадовців США та Європи.

Видання наводить кілька раніше не відомих випадків, коли Віткофф організовував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо.

У квітні 2025 року держсекретар – який мав летіти до Парижа на переговори щодо України – випадково дізнався, що Віткофф домовився про особисту зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Рубіо попросив долучитися до зустрічі, але французьке Міністерство закордонних справ заявило, що цю зміну повинен погодити особисто Віткофф. Рубіо зрештою звʼязався з ним, і держсекретар приєднався до розмови.

Наприкінці листопада, через кілька днів після переговорів у Женеві, спецпредставник Трампа організував зустріч з українською стороною у Флориді.

За даними двох джерел NBC News, Рубіо дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про неї його представників.

"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", – цитує телеканал високопосадовця адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Окрім розбіжностей щодо мирних зусиль в Україні, Віткофф конфліктує з Рубіо та посадовцями Державного департаменту щодо того, як він підходить до питань безпеки, особливо під час своїх поїздок до Росії, йдеться в матеріалі.

За словами трьох американських посадовців, деякі представники адміністрації Трампа ставили під сумнів доцільність використання Віткоффом власного літака для польотів у Москву – зокрема через відсутність захищених каналів звʼязку.

У травні, за даними NBC News, Держдеп ініціював перевірку, після якої Віткоффа супроводили додатковою охороною і забезпечили захищеною системою мобільного зв'язку для використання на його літаку.

"Однак, за словами американського посадовця та джерела, обізнаного з ситуацією, все ще існують побоювання, що Віткофф не завжди використовує безпечну урядову систему зв'язку", – йдеться в матеріалі.

Публічно Білий дім – і самі Рубіо з Віткоффом – стверджують, що спецпредставник і держсекретар спільно працюють над досягненням миру в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо у листопаді назвав "фейком" публікацію у ЗМІ про те, що в адміністрації президента Дональда Трампа є два діаметрально протилежні підходи щодо війни РФ проти України.