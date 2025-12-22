NBC рассказало о непубличном соперничестве Виткоффа и Рубио по Украине

Между государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем американского президента Стивом Виткоффом сложилась непубличная конкуренция в контексте продвижения "мирных переговоров" по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале NBC News, который основан на общении с более чем десятком действующих и бывших должностных лиц США и Европы.

Издание приводит несколько ранее неизвестных случаев, когда Виткофф организовывал международные встречи по завершению войны в Украине без ведома Рубио.

В апреле 2025 года госсекретарь, который должен был лететь в Париж на переговоры по Украине, случайно узнал, что Виткофф договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Рубио попросил присоединиться к встрече, но французское Министерство иностранных дел заявило, что это изменение должен согласовать лично Виткофф. Рубио в конце концов связался с ним, и госсекретарь присоединился к разговору.

В конце ноября, через несколько дней после переговоров в Женеве, спецпредставитель Трампа организовал встречу с украинской стороной во Флориде.

По данным двух источников NBC News, Рубио узнал о запланированной встрече только тогда, когда украинцы спросили о ней его представителей.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был быть тем, кто руководит всем этим", – цитирует телеканал высокопоставленного чиновника администрации Трампа на условиях анонимности.

Помимо разногласий по поводу мирных усилий в Украине, Виткофф конфликтует с Рубио и чиновниками Государственного департамента по поводу того, как он подходит к вопросам безопасности, особенно во время своих поездок в Россию, говорится в материале.

По словам трех американских чиновников, некоторые представители администрации Трампа ставили под сомнение целесообразность использования Виткоффом собственного самолета для полетов в Москву – в частности из-за отсутствия защищенных каналов связи.

В мае, по данным NBC News, Госдеп инициировал проверку, после которой Виткоффа сопровождали дополнительной охраной и обеспечили защищенной системой мобильной связи для использования на его самолете.

"Однако, по словам американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией, все еще существуют опасения, что Виткофф не всегда использует безопасную правительственную систему связи", – говорится в материале.

Публично Белый дом – и сами Рубио с Виткоффом – утверждают, что спецпредставитель и госсекретарь совместно работают над достижением мира в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио в ноябре назвал "фейком" публикацию в СМИ о том, что в администрации президента Дональда Трампа есть два диаметрально противоположных подхода к войне РФ против Украины.