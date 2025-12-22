Зеленський очікує від США інформації про переговори з РФ у Маямі

Президент Володимир Зеленський у понеділок сказав, що представники США повідомлять українську сторону про переговори з російською делегацією у Маямі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби у Києві.

За словами Зеленського, американська делегація залишилася на перемовини з представниками Росії та поінформує Україну щодо них.

"Американці залишилися зараз на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти. І потім ми отримаємо від них, і від нас – вони всю інформацію отримають", – сказав він.

Також глава держави повідомив, що в Україну повертається делегація з перемовин з американськими представниками у Маямі.

"Вона (делегація. – Ред.) буде вночі надавати деталі (переговорів. – Ред.). На мій погляд, все важливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально. Але цей план є", – додав він.

21 грудня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, були продуктивними.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.