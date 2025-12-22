Зеленский ожидает от США информации о переговорах с РФ в Майами

Президент Владимир Зеленский в понедельник сказал, что представители США сообщат украинской стороне о переговорах с российской делегацией в Майами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы в Киеве.

По словам Зеленского, американская делегация осталась на переговоры с представителями России и проинформирует Украину о них.

"Американцы остались сейчас на переговорах с представителями России. Они будут разговаривать. И потом мы получим от них, и от нас – они всю информацию получат", – сказал он.

Также глава государства сообщил, что в Украину возвращается делегация с переговоров с американскими представителями в Майами.

"Она (делегация. – Ред.) будет ночью предоставлять детали (переговоров. – Ред.). На мой взгляд, все важное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально. Но этот план есть", – добавил он.

21 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Виткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины были продуктивными.

Как сообщала "Европейская правда", вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.