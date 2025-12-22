В Італії місто претендує на купівлю колишньої вілли Муссоліні

Влада італійського курортного міста Річчоне, що на узбережжі Адріатичного моря, взяла участь в аукціоні з придбання вілли колишнього лідера фашистів Беніто Муссоліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Місцева влада Річчоне офіційно схвалила подання пропозиції про купівлю історичної будівлі, щоб забезпечити право власності на один з найцінніших символів міста.

За словами мера Даніели Анджеліні, вілла Муссоліні вже є центром культурного життя міста, де відбуваються виставки, мистецькі проєкти та заходи. Також вона приваблює туристів.

Фото: DPA

"Після того, як муніципалітет десятиліттями управляв віллою на правах оренди, ми вирішили інвестувати в неї, щоб вона стала спадщиною всіх громадян", – сказала Анджеліні.

Вілла Муссоліні – літня резиденція колишнього фашистського диктатора. Будівля зведена в типовому стилі будинків для відпочинку на Адріатичному узбережжі близько 1890 року.

Вілла кілька разів змінювала власників, поки в 1934 році її не придбала дружина Муссоліні Ракеле. З того часу вілла слугувала літньою резиденцією родини. Після Другої світової війни будівля перейшла у власність держави, пізніше її придбала фундація, яка з 2005 році здавала її в оренду міській владі.

Раніше невелике містечко на італійському озері Гарда, яке було домівкою для останнього фашистського уряду Італії, проголосувало за скасування почесного громадянства Беніто Муссоліні.

Минулого року італійська політикиня Рашель Муссоліні, яка є онукою італійського диктатора, вирішила вийти з партії Мелоні "Брати Італії" через її надто радикальні погляди.