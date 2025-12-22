В Италии город претендует на покупку бывшей виллы Муссолини

Власти итальянского курортного города Риччоне, расположенного на побережье Адриатического моря, приняли участие в аукционе по приобретению виллы бывшего лидера фашистов Бенито Муссолини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Местные власти Риччоне официально одобрили представление предложения о покупке исторического здания, чтобы обеспечить право собственности на один из ценнейших символов города.

По словам мэра Даниэлы Анджелини, вилла Муссолини уже является центром культурной жизни города, где проходят выставки, художественные проекты и мероприятия. Также она привлекает туристов.

Фото: DPA

"После того, как муниципалитет десятилетиями управлял виллой на правах аренды, мы решили инвестировать в нее, чтобы она стала наследием всех граждан", – сказала Анджелини.

Вилла Муссолини – летняя резиденция бывшего фашистского диктатора. Здание построено в типичном стиле домов для отдыха на Адриатическом побережье около 1890 года.

Вилла несколько раз меняла владельцев, пока в 1934 году ее не приобрела жена Муссолини Ракеле. С тех пор вилла служила летней резиденцией семьи. После Второй мировой войны здание перешло в собственность государства, позже его приобрела фундация, которая с 2005 года сдавала его в аренду городским властям.

Ранее небольшой городок на итальянском озере Гарда, который был домом для последнего фашистского правительства Италии, проголосовал за отмену почетного гражданства Бенито Муссолини.

В прошлом году итальянская политик Рашель Муссолини, которая является внучкой итальянского диктатора, решила выйти из партии Мелони "Братья Италии" из-за ее слишком радикальных взглядов.