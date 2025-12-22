Во Франции четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе

Четыре человека пострадали после взрыва на заводе норвежской компании Elkem в городе Сен-Фон во Франции в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом руководительница отдела коммуникаций Elkem Марианна Стигсет сообщила в комментарии норвежскому телеканалу TV2.

В понедельник вечером французское издание Le Progres сообщило, что с завода был слышен взрыв и что несколько человек получили ранения.

"Взрыв произошел в пилотной мастерской, которую мы имеем в Сен-Фоне, недалеко от Лиона во Франции. Четыре сотрудника получили ранения", – рассказала Стигсет.

Она добавила, что в результате взрыва возник пожар с задымлением, который уже потушили.

"Местное руководство Elkem сотрудничает с местными властями для координации текущих спасательных работ. Мы предоставили сотрудникам кризисный штаб", – сказала пресс-секретарь.

Стигсет также сказала, что в компании не знают, что вызвало взрыв, но будет проведено расследование, чтобы выяснить причину аварии.

Норвежская компания Elkem была основана в 1904 году и производит материалы, связанные с кремнием.

Напомним, взрыв без пожара произошел в октябре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском городе Плоешть, есть пострадавший.

Перед этим в Румынии произошел взрыв и пожар на деревообрабатывающем предприятии, в результате несчастного случая пострадали несколько работников.