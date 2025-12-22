Глава Минобороны Германии не верит в полномасштабную войну России и НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценивает сценарий полномасштабной войны России и НАТО, но подчеркивает, что это не избавляет Бундесвер от необходимости перевооружаться.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Die Zeit (за пейволом).

Писториуса попросили прокомментировать слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что НАТО должно быть "готовым к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды".

"Возможно, он хотел очень ярко описать, что может произойти. Я не верю в такой сценарий. По моему мнению, Путин не намерен вести полномасштабную мировую войну против НАТО", – сказал министр.

По его мнению, Путин хочет уничтожить НАТО изнутри, подвергая сомнению его единство и проверяя реакцию Альянса на неоднократные нарушения своего воздушного пространства.

"Останутся ли (истребители. – Ред.) Eurofighter союзников на земле, потому что они больше не воспринимают это всерьез? Отступят ли они, потому что ничего не происходит? Или они готовы объявить статью 5, если что-то случится на границах Балтии? И Путин стратегически работает над тем, чтобы заставить американцев отступить", – добавил Писториус.

Он сказал, что для Бундесвера это означает увеличение численности вооруженных сил и резерва.

"Параллельно с этим мы ускорили закупку оружия и уже три года подряд устанавливаем рекорды. Однако перед нами стоит большой вызов, потому что производственные мощности сначала нужно увеличить, а склады нельзя заполнить за одну ночь", – сказал министр.

2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет.