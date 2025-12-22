Руководство ЕС выразило солидарность с Данией и Гренландией после решения Трампа

Президенты Европейского совета и Европейской комиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен отреагировали на решение Дональда Трампа назначить спецпредставителя по вопросам Гренландии.

Как сообщает "Европейская правда", идентичные заявления Кошта и фон дер Ляйен опубликовали на X.

Руководство ЕС в совместном заявлении указало, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европейского Союза, "и мы стремимся сотрудничать с союзниками и партнерами в этом вопросе".

"Территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права. Эти принципы имеют важное значение не только для Европейского Союза, но и для стран всего мира", – добавили они.

Главы Евросовета и Еврокомиссии также заявили, что выражают "полную солидарность" с Данией и народом Гренландии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов. Кроме того, в датский МИД вызовут посла США.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.