З Польщі за тиждень примусово депортували 24 українців

Протягом 15-21 грудня майже 180 іноземців покинули Польщу на підставі рішення про зобов'язання повернутися, серед них є й українці.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомила Прикордонна служба Польщі.

Польські прикордонники повідомили, що добровільні зобов'язання про повернення найчастіше виконували громадяни Білорусі (27), Молдови (21) та Грузії (19).

Своєю чергою примусово Польщу, за даними тамтешньої Прикордонної служби, покинули найбільше громадян України (24), Грузії (16) та Колумбії (5).

"Серед них були іноземці, які, серед іншого, були засуджені за крадіжки, зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин, напад і побиття з тяжким ушкодженням здоров'я, керування транспортними засобами без прав, а також особи, які сприяли іншим у незаконному перетині кордону до Польщі", – йдеться в повідомленні.

У коментарі Polsat News польська Прикордонна служба сказала, що з початку 2025 року "майже 9200 іноземців покинули Польщу на підставі рішення про зобов'язання повернутися".

На початку грудні у Польщі ліквідували організовану злочинну групу, що займалася незаконною легалізацією перебування іноземців, серед затриманих – українець.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував своє ставлення до українських біженців і їхнього внеску до польської економіки.