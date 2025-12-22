Из Польши за неделю принудительно депортировали 24 украинца

В течение 15-21 декабря почти 180 иностранцев покинули Польшу на основании решения об обязательстве вернуться, среди них есть и украинцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщила Пограничная служба Польши.

Польские пограничники сообщили, что добровольные обязательства о возвращении чаще всего выполняли граждане Беларуси (27), Молдовы (21) и Грузии (19).

В свою очередь, принудительно Польшу, по данным местной Пограничной службы, покинули больше всего граждан Украины (24), Грузии (16) и Колумбии (5).

"Среди них были иностранцы, которые, среди прочего, были осуждены за кражи, хранение наркотических средств или психотропных веществ, нападение и избиение с тяжким повреждением здоровья, управление транспортными средствами без прав, а также лица, которые содействовали другим в незаконном пересечении границы в Польшу", – говорится в сообщении.

В комментарии Polsat News польская Пограничная служба сообщила, что с начала 2025 года "почти 9200 иностранцев покинули Польшу на основании решения об обязательстве вернуться".

В начале декабря в Польше ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией пребывания иностранцев, среди задержанных – украинец.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам и их вкладу в польскую экономику.