У Нідерландах суттєво впала кількість схвалених заяв про притулок

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) з початку 2025 року схвалила третину від загальної кількості первинних заяв про надання притулку, тоді як минулого року цей показник становив 56%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними IND, у 2025 році в Нідерландах було подано 38 тисяч прохань про надання притулку. Приблизно 13 тисяч було задоволено, тоді як решту – відхилено.

У міграційниій службі Нідерландів зниження кількості схвалених заяв пояснюють кількома причинами.

Однією з них є те, що заявки на надання притулку від громадян Сирії тепер розглядаються по-іншому: з червня більшість заяв відхиляються, оскільки після падіння режиму Асада країна вважається безпечною.

Речник IND Герхард Спіренбург сказав, що серед інших причин – подання заяви про надання притулку в інших країнах Європи, а також відхилення заявників з Туреччини, де "немає великого конфлікту".

"Якщо ви, наприклад, прихильник руху Гюлена, то ви все ще можете отримати притулок. Але для цього ви повинні довести, що перебуваєте в особистій небезпеці", – сказав він.

В уряді Нідерландів вирішили продовжити посилений прикордонний контроль щонайменш до літа 2026 року, вважаючи його ефективним у запобіганні нелегальній міграції.

Нагадаємо, уряд Нідерландів хоче запровадити спеціальний тимчасовий статус для громадян України, які прибули через повномасштабне вторгнення Росії, з метою заохотити їх повернутись на батьківщину після 2027 року.