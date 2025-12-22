В Нидерландах существенно снизилось количество одобренных прошений об убежище

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) с начала 2025 года одобрила треть от общего количества первичных заявлений о предоставлении убежища, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 56%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным IND, в 2025 году в Нидерландах было подано 38 тысяч прошений о предоставлении убежища. Примерно 13 тысяч были удовлетворены, тогда как остальные – отклонены.

В миграционной службе Нидерландов снижение количества одобренных заявлений объясняют несколькими причинами.

Одной из них является то, что заявки на предоставление убежища от граждан Сирии теперь рассматриваются по-другому: с июня большинство заявлений отклоняются, поскольку после падения режима Асада страна считается безопасной.

Спикер IND Герхард Спиренбург сказал, что среди других причин – подача заявления о предоставлении убежища в других странах Европы, а также отклонение заявителей из Турции, где "нет большого конфликта".

"Если вы, например, сторонник движения Гюлена, то вы все еще можете получить убежище. Но для этого вы должны доказать, что находитесь в личной опасности", – сказал он.

В правительстве Нидерландов решили продлить усиленный пограничный контроль как минимум до лета 2026 года, считая его эффективным в предотвращении нелегальной миграции.

Напомним, правительство Нидерландов хочет ввести специальный временный статус для граждан Украины, прибывших из-за полномасштабного вторжения России, с целью побудить их вернуться на родину после 2027 года.