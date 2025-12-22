Зеленський у вівторок заслухає доповіді української делегації про зустрічі у США

Представники української переговорної делегації Рустем Умєров і Андрій Гнатов у вівторок доповідатимуть Володимиру Зеленському про результати своїх зустрічей у США.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні у понеділок.

Зеленський сказав, що українська переговорна команда в понеділок повернеться після зустрічей в Америці з представниками президента США Дональда Трампа.

"Зранку завтра я очікую повну доповідь щодо підготовлених документів. Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа – базової рамки, яку обговорювали українська та американська делегації. Рустем Умєров та Андрій Гнатов завтра будуть доповідати", – додав він.

Глава держави назвав важливим те, щоб американська сторона могла досягти й відповіді від Росії – "реальної готовності цієї держави зосередитися на чомусь іншому, не на агресії".

"Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств і вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу", – вважає Зеленський.

21 грудня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, були продуктивними.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.