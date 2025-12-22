Зеленский во вторник заслушает доклады украинской делегации о встречах в США

Представители украинской переговорной делегации Рустем Умеров и Андрей Гнатов во вторник доложат Владимиру Зеленскому о результатах своих встреч в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении в понедельник.

Зеленский сказал, что украинская переговорная команда в понедельник вернется после встреч в Америке с представителями президента США Дональда Трампа.

"Утром завтра я ожидаю полный доклад по подготовленным документам. Много проработали, и прежде всего документы о гарантиях безопасности, а также 20 пунктов основного документа – базовой рамки, которую обсуждали украинская и американская делегации. Рустем Умеров и Андрей Гнатов завтра будут докладывать", – добавил он.

Глава государства назвал важным, чтобы американская сторона могла добиться и ответа от России – "реальной готовности этого государства сосредоточиться на чем-то другом, не на агрессии".

"Конечно, после стольких лет сначала гибридной войны, теперь полномасштабной, слабо верится, что Путин сможет жить без убийств и вторжений. Но снижение цены на российскую нефть, сильные санкции мира, продолжение всех других форм давления – это то, что убедит даже такого упрямого человека", – считает Зеленский.

21 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Виткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины были продуктивными.

Как сообщала "Европейская правда", вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.