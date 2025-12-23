В Германии обвинили в тяжелых преступлениях надзирателя в сирийской тюрьме времен Асада

В Германии выдвинули обвинения в преступлениях против человечности, пытках и убийствах бывшему надзирателю в одной из тюрем Дамаска во время пребывания у власти сирийского диктатора Башара аль-Асада.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Бывшего представителя сирийской разведки и надзирателя в тюрьме в Дамаске Фахада А. задержали в мае 2025 года. Теперь ему предъявили обвинения в пытках, убийствах и преступлениях против человечности.

Как считают, он в период с апреля 2011 по апрель 2012 года работал надзирателем в тюрьме в Дамаске, где участвовал в более чем сотне допросов с применением пыток.

По данным следствия, он также, по указанию сверху, издевался над заключенными ночью, подвешивая их к потолку, поливая холодной водой, заставляя стоять в неудобных позах. Из-за такого обращения и других условий в тюрьме умерли по меньшей мере 70 заключенных.

Немецкие прокуроры воспользовались правом универсальной юрисдикции в случае расследования преступлений против человечности независимо от того, где это произошло. На основе этого за последние несколько лет в Германии задержали уже нескольких подозреваемых в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, в частности в Сирии.

Один из последних таких арестов произошел в сентябре 2025 года.

Ранее в декабре Германия передала Международному уголовному суду в Гааге арестованного летом гражданина Ливии, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.