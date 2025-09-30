У Німеччині заарештували сирійця, підозрюваного у злочинах проти людяності

Німецька поліція заарештувала у вівторок сирійця, якого підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності, в тому числі вбивствах і тортурах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Громадянина Сирії, якого згідно з німецьким законодавством про захист персональних даних ідентифікують лише як Анвар С., підозрюють у тому, що він очолював "ополчення шабіха", розгорнуте в Алеппо від імені колишнього сирійського керівництва при тодішньому президенті Башарі Асаді.

Прокурори заявили, що вісім разів у період з квітня по листопад 2011 року після п'ятничної молитви підозрюваний і його бойовики били мирних жителів кийками, металевими трубами та іншими інструментами, щоб розігнати протести. Також, як вважають, використовувався електричний струм, додали в заяві.

Деякі протестувальники були передані поліції і спецслужбам, і під час затримання зазнали жорстокого поводження, заявили в прокуратурі, додавши, що в одному випадку протестувальник помер.

За останні кілька років Німеччина переслідувала кількох колишніх сирійських посадовців відповідно до законів про універсальну юрисдикцію, які дозволяють прокурорам домагатися судових процесів над підозрюваними у злочинах проти людяності, скоєних у будь-якій точці земної кулі.

У Швеції влітку присудили довічне ув’язнення чоловіку на ім’я Осама Краєм, бойовику ІДІЛ, за участь у звірячій страті йорданського військового пілота – це вже другий довічний вирок для нього.

У Норвегії в 2025 році засудили до ув’язнення сестер, які захопились ІДІЛ і поїхали в Сирію.

У Німеччині в травні затримали сирійця, що міг бути учасником тортур у в'язницях Асада.