У Фінляндії скоротилася імміграція, порівняно з 2024 роком

У Фінляндії статистика за 11 місяців 2025 року засвідчила суттєве скорочення імміграції, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це йдеться у попередніх даних від статистичного відомства за 2025 рік.

Протягом січня-листопада до Фінляндії переїхали з-за кордону 46900 осіб, що на майже 13 тисяч менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Станом на кінець листопада, населення країни налічувало 5 656 394 особи – зі зростанням на 20400 за рахунок імміграції.

За цей же період зареєстрували 42200 новонароджених. Кількість померлих виявилася на 11 600 більшою, аніж кількість народжень.

Також цього тижня МВС Фінляндії повідомило про плани запровадження іспиту на фінське громадянство.

У Нідерландах з початку 2025 року схвалили третину від загальної кількості первинних заявок на отримання притулку, тоді як минулого року цей показник становив 56%.