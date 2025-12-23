В Финляндии сократилась иммиграция по сравнению с 2024 годом

В Финляндии статистика за 11 месяцев 2025 года показала существенное сокращение иммиграции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом говорится в предварительных данных статистического ведомства за 2025 год.

В течение января-ноября в Финляндию переехали из-за границы 46 900 человек, что почти на 13 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По состоянию на конец ноября, население страны насчитывало 5 656 394 человека – с ростом на 20 400 за счет иммиграции.

За этот же период зарегистрировали 42 200 новорожденных. Количество умерших оказалось на 11 600 больше, чем количество рождений.

Также на этой неделе МВД Финляндии сообщило о планах введения экзамена на финское гражданство.

В Нидерландах с начала 2025 года одобрили треть от общего количества первичных заявок на получение убежища, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 56%.