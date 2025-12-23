В Гамбурге водитель, который скрывался от полиции, стал виновником ДТП: есть пострадавшие

В немецком Гамбурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного автобуса, которое вызвал водитель легковушки, пытавшийся скрыться от полиции: в результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 22 декабря. По словам представителя полиции, мужчина должен был пройти проверку полиции в 20:09, но скрылся на своем автомобиле.

Представитель полиции отметил, что мужчину остановили, потому что он пытался взломать автомобили. Ему не удалось взломать ни один из них. Когда полицейские его остановили, он скрылся на автомобиле.

Фото: Spiegel

Как отмечается, во время преследования автомобиль столкнулся с общественным автобусом и другим транспортным средством и застрял; автобус врезался в фонарный столб.

По словам представителя полиции, трое пассажиров автобуса и трое пассажиров автомобиля получили легкие травмы или находились в состоянии шока. Сам водитель застрял в своем автомобиле.

Пожарным и спасателям понадобилось около 80 минут, чтобы освободить его из автомобиля с помощью тяжелой техники. 37-летний мужчина был доставлен в больницу с травмами.

Полиция расследует точную последовательность событий, приведших к преследованию и аварии.

В ноябре в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали, движение транспорта было значительно затруднено.

Также писали, что в центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента есть тяжело травмированные и погибшие.

14 декабря в польском городе Жешув произошло ДТП с участием автобуса с туристами, семь человек попали в больницу.