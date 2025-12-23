Антимонопольний регулятор Італії оштрафував Ryanair на понад 255 млн євро

Італійський антимонопольний регулятор оштрафував ірландську авіакомпанію-лоукостер Ryanair на понад 255 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

23 грудня італійський регулятор оголосив про накладання штрафу на Ryanair у розмірі понад 255 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку у взаємодії з туристичними агентствами.

За висновками регулятора, компанія блокувала або ускладнювала, в економічний чи технічний спосіб, бронювання туристичними агентствами квитків на рейси Ryanair у поєднанні з рейсами інших авіаліній чи іншими послугами.

Зловживання нібито відбувались у період з квітня 2023 року до щонайменш квітня 2025 року. На перших етапах компанія запровадила процедури розпізнання обличчя для пасажирів, що летять за квитками, придбаними агентствами, потім почали блокувати оплату за квитки від туристичних агентств, і, врешті, почали вимагати від турагентсв підписувати партнерські угоди, умови яких обмежують можливість пропонувати рейси Ryanair у пакетах послуг.

22 грудня італійський регулятор повідомив про штраф для Apple на понад 98 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку на шкоду компаніям, які пропонують свої продукти через App Store.

На початку грудня регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували платформу Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.