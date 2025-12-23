Антимонопольный регулятор Италии оштрафовал Ryanair на более чем 255 млн евро

Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал ирландскую авиакомпанию-лоукостер Ryanair на более чем 255 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

23 декабря итальянский регулятор объявил о наложении штрафа на Ryanair в размере более 255 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке во взаимодействии с туристическими агентствами.

По заключению регулятора, компания блокировала или затрудняла, экономическим или техническим способом, бронирование туристическими агентствами билетов на рейсы Ryanair в сочетании с рейсами других авиалиний или другими услугами.

Злоупотребления якобы имели место в период с апреля 2023 года до как минимум апреля 2025 года. На первых этапах компания ввела процедуры распознавания лиц для пассажиров, летящих по билетам, приобретенным агентствами, затем начала блокировать оплату билетов от туристических агентств и, наконец, стала требовать от турагентств подписания партнерских соглашений, условия которых ограничивают возможность предлагать рейсы Ryanair в пакетах услуг.

22 декабря итальянский регулятор сообщил о штрафе для Apple на сумму более 98 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке в ущерб компаниям, которые предлагают свои продукты через App Store.

В начале декабря регулирующие органы Евросоюза в пятницу оштрафовали платформу Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.